'Nessun segno vita sotto macerie scuola crollata a Giava'

I soccorritori non hanno rilevato segni di vita sotto le macerie della scuola crollata lunedì in Indonesia, dove mancano all'appello ancora 59 dispersi: lo ha annunciato il direttore dell'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri, alimentando il timore di un pesante bilancio delle vittime. "Abbiamo utilizzato attrezzature ad alta tecnologia come i droni termici e non abbiamo trovato segni di vita", ha dichiarato Suharyanto, in conferenza stampa sul luogo del disastro a Sidoarjo.