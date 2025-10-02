'Nessun segno vita sotto macerie scuola crollata a Giava'

Giovedì 2 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
2 ott 2025
Il bilancio è di 59 dispersi

I soccorritori non hanno rilevato segni di vita sotto le macerie della scuola crollata lunedì in Indonesia, dove mancano all'appello ancora 59 dispersi: lo ha annunciato il direttore dell'Agenzia nazionale per la gestione dei disastri, alimentando il timore di un pesante bilancio delle vittime. "Abbiamo utilizzato attrezzature ad alta tecnologia come i droni termici e non abbiamo trovato segni di vita", ha dichiarato Suharyanto, in conferenza stampa sul luogo del disastro a Sidoarjo.

