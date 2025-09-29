Nessun accordo allo studio Ovale, Usa verso lo shutdown

Usa verso lo shutdown alla mezzanotte di domani. L'ultima chiusura delle attività governative per l'esaurimento dei finanziamenti federali risale al 2019. I leader del Congresso hanno lasciato un incontro nello Studio Ovale con Donald Trump senza raggiungere un accordo. Ad evocare lo scenario dello shutdown il vicepresidente americano JD Vance, secondo cui i Dem stanno "puntando una pistola alla testa del popolo americano" con le loro richieste per evitare la paralisi del governo. I leader dem di Camera e Senato hanno accusato che il provvedimento dei repubblicani "non contiene nemmeno un briciolo del nostro contributo".