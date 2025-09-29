Nessun accordo allo studio Ovale, Usa verso lo shutdown

Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
29 set 2025
Usa verso lo shutdown alla mezzanotte di domani. L'ultima chiusura delle attività governative per l'esaurimento dei finanziamenti federali risale al 2019. I leader del Congresso hanno lasciato un incontro nello Studio Ovale con Donald Trump senza raggiungere un accordo. Ad evocare lo scenario dello shutdown il vicepresidente americano JD Vance, secondo cui i Dem stanno "puntando una pistola alla testa del popolo americano" con le loro richieste per evitare la paralisi del governo. I leader dem di Camera e Senato hanno accusato che il provvedimento dei repubblicani "non contiene nemmeno un briciolo del nostro contributo".

