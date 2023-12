Nesso tra governo e posizioni Ue, Tajani smentisce

Non c'è alcuna connessione tra l'azione di governo e l'appartenenza a famiglie diverse nel Parlamento europeo: è sempre stato così. I Popolari sono sempre stati con noi, Fdi con i Conservatori e la Lega con Id. La coalizione non è basata sull'appartenenza comune a una stessa famiglia europea. Per quanto riguarda gli assetti europei, Fi ritiene giusto costituire una coalizione con liberali, conservatori e popolari per avere una maggioranza alternativa alla sinistra. Noi siamo cristiani, liberali, garantisti, riformisti e europeisti convinti: questo è quanto ha affermato Antonio Tajani in merito ai rischi per il Governo derivanti dalle diverse posizioni della Lega in Europa.