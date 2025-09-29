Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Regionali Valle d'AostaSciopero treni 3 ottobreFlotilla oggiElezioni MoldaviaSinner Atp Pechino
Acquista il giornale
Ultima oraNelle Marche affluenza definitiva al 50,01%, in calo di 10 punti
29 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Nelle Marche affluenza definitiva al 50,01%, in calo di 10 punti

Nelle Marche affluenza definitiva al 50,01%, in calo di 10 punti

A Pesaro Urbino e Fermo le città dove si è votato di più

A Pesaro Urbino e Fermo le città dove si è votato di più

A Pesaro Urbino e Fermo le città dove si è votato di più

È di pochissimo superiore al 50%, l'affluenza alle urne alle regionali delle Marche. L'affluenza definitiva si è attestata allo 50,01%, in pratica ha votato un elettore su due. Partecipazione in calo di quasi 10 punti (9,7%) rispetto alle elezioni del 2020, quando fu del 59,7%. Le province dove si è votato di più sono Pesaro Urbino (52,4%) e Fermo (51,2%). Nelle province di Ascoli Piceno e Macerata affluenza è invece sotto il 50%.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Elezioni Regionali