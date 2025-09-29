Nelle Marche affluenza definitiva al 50,01%, in calo di 10 punti

È di pochissimo superiore al 50%, l'affluenza alle urne alle regionali delle Marche. L'affluenza definitiva si è attestata allo 50,01%, in pratica ha votato un elettore su due. Partecipazione in calo di quasi 10 punti (9,7%) rispetto alle elezioni del 2020, quando fu del 59,7%. Le province dove si è votato di più sono Pesaro Urbino (52,4%) e Fermo (51,2%). Nelle province di Ascoli Piceno e Macerata affluenza è invece sotto il 50%.