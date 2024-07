Nella settima rata del Pnrr colonnine auto e 55mila borse studio

Sedicimila colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, 480 centrali operative territoriali in materia di salute pubblica, 55mila borse di studio agli studenti meritevoli e 7.200 borse di dottorato. Sono alcuni degli obiettivi previsti nella settima rata del Pnrr al centro oggi dal tavolo che si è tenuto a Palazzo Chigi sulla verifica dello stato di attuazione dei 69 obiettivi previsti dal piano per questa tranche che vale 18,2 miliardi di euro. E' quanto emerge dalla nota diffusa al termine dell'incontro.