Nella notte attacchi di droni russi a Kiev e nella regione

I sistemi antiaerei ucraini sono entrati in azione la scorsa notte durante un allarme antiaereo nella capitale e nella regione di Kiev, per una pioggia di droni russi. Lo ha riferito l'Amministrazione Militare Regionale di Kiev su Telegram, secondo Ukrinform.

Anche l'Amministrazione Militare della Città di Kiev ha riferito dell'attacco esortando la popolazione a rimanere nei rifugi fino al segnale ufficiale di cessato allarme. In precedenza, l'Aeronautica Militare ucraina aveva rilevato il movimento di droni verso Kiev da sud.

Un altro attacco russo ha interessato tratti ferroviari nella regione di Poltava, rimasti a lungo senza corrente elettrica. A seguito dei bombardamenti notturni nella regione di Poltava e delle temporanee interruzioni di corrente in diverse tratte della regione, sono state impiegate locomotive diesel di riserva. Si sono sviluppati incendi, una persona è rimasta ferita e diversi treni passeggeri registrano ritardi fino a 3 ore, precisa Ukrinform citando le autorità competenti.