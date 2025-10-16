Giovedì 16 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Btp ValorePensioni 2027Meloni LandiniSanremo 2026Sinner Six Kings Slam
Acquista il giornale
Ultima oraNel trimestre ricavi Essilux +11%, il migliore di sempre
16 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Nel trimestre ricavi Essilux +11%, il migliore di sempre

Nel trimestre ricavi Essilux +11%, il migliore di sempre

Milleri, 'risultati eccellenti in qualsiasi contesto di mercato'

Milleri, 'risultati eccellenti in qualsiasi contesto di mercato'

Milleri, 'risultati eccellenti in qualsiasi contesto di mercato'

Nel terzo trimestre dell'anno EssilorLuxottica ha registrato ricavi consolidati pari a 6.867 milioni di euro, con una crescita anno su anno dell'11,7% a cambi costanti e del 6,7% a cambi correnti. Si tratta del migliore trimestre di sempre, con il settore 'wearable' in forte crescita e un portafoglio in espansione "supportato da una solida pipeline di innovazione di prodotto", comunica la società.

I business vista e sole sono in crescita del 5% a perimetro e cambi costanti. L'area del Nord America e dell'EMEA (Europe, Middle East e Africa) sono in aumento a doppia cifra in entrambi i segmenti, professional solutions e direct to consumer.

"Con il miglior trimestre dalla creazione del gruppo a oggi, celebriamo un traguardo che conferma la forza della nostra visione e il talento di un management giovane e brillante, capace di ottenere risultati eccellenti ovunque nel mondo e in qualsiasi contesto di mercato". commentano Francesco Milleri, residente e amministratore delegato, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato di EssilorLuxottica.

"Entriamo nel quarto trimestre con slancio e un'ambizione chiara: guidare una trasformazione profonda per disegnare orizzonti e possibilità nuove all'intersezione tra innovazione, scienza e potenziale umano", concludono Milleri e du Saillant.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata