Nel torrente per salvare il cane, trovate morte le due amiche

Sono state trovate morte stamattina le due amiche entrare ieri nelle acque gelide di un torrente in Alta Val Malenco, nei pressi del ghiacciaio di Fellarìa, in provincia di Sondrio, per salvare il cane di una di loro. Ieri mattina erano cominciate le ricerche e da parte del Soccorso alpino della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna, dei militari della Guardia di Finanza e dei sommozzatori dei vigili del fuoco. I corpi delle due donne, che vivevano nel Lecchese, erano a poca distanza.