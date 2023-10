Nel terzo trimestre ricavi Zegna +20,8% a 431 milioni

Il gruppo Ermenegildo Zegna conferma la sua robusta crescita anche nel terzo trimstre con ricavi che raggiungono i 431 milioni (+20,8%) e portono i 9 mesi a 1,33 miliardi di euro (+22,9%) con il consolidamento di Tom Ford International e di Pelletteria Tizeta. "Stiamo ottenendo buoni risultati in un insieme diversificato di regioni perchè l'equilibrio del nostro mix fornisce resilienza in un ambiente altamente dinamico" commenta Gildo Zegna, presidente e ad. "Sono fiducioso dei progressi del rebranding, inclusa la piena implementazion della strategia One Brand in cina, le opportunità di espansione per Thom Browne e l'integrazion di Tom Ford Fashion" aggiunge anticipando che il capital market day, in cui sarà presentato un aggiornamento degli obiettivi finanziari sarà a dicembre a New York.