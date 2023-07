Nel semestre utile di Caltagirone Editore sale a 9,2 milioni

Caltagirone Editore chiude i conti del primo semestre 2023 con un risultato netto positivo per 9,2 milioni in crescita del 13% rispetto agli 8,1 milioni del primo semestre 2022. La raccolta pubblicitaria del gruppo - indica la società, dopo l'approvazione dei risultati in cda - è cresciuta dell'8,5%. La pubblicità internet, considerando anche la pubblicità effettuata per conto terzi, è cresciuta del 21,1% e rappresenta oggi il 29,4% del fatturato pubblicitario complessivo del gruppo. Nel periodo gennaio-maggio 2023 i siti web del network Caltagirone Editore hanno registrato 4,17 milioni di utenti unici giornalieri medi con un incremento del 21,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi complessivi della vendita di copie cartacee e digitali delle testate del gruppo registrano nel primo semestre 2023 una contrazione del 7,6% rispetto al primo semestre 2022. I costi operativi si sono attestati a 55,4 milioni di euro (56,1 milioni di euro al 30 giugno 2022) in diminuzione dell'1,2%.