Nel Materano anziano accoltella una donna e poi si suicida

Tutti gli abbagli su Garlasco

Anna Vagli
Tutti gli abbagli su Garlasco
A Gorgoglione (Matera), nel pomeriggio, un uomo di 80 anni ha accoltellato - per motivi ancora non chiari - una donna, poi si è allontanato, ha sparato, senza colpirli, ai Carabinieri che lo avevano rintracciato e infine si è suicidato. La donna accoltellata - secondo quanto si è appreso - non è in pericolo di vita. Indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera, sono in corso da parte dei militari dell'Arma sulle ultime ore di vita dell'uomo, sui rapporti con la donna e per comprendere i contorni di quanto accaduto.

