Nei Balcani resta l'emergenza incendi

In diversi Paesi dei Balcani, dove domina ancora un'ondata di caldo torrido e clima secco, prosegue l'emergenza incendi. La situazione resta allarmante in particolare in Montenegro con numerosi focolai ancora attivi.

I roghi boschivi si sono allargati nella regione di Niksic, dove sono in azione diversi aerei e elicotteri. Critica la situazione anche nelle province di Kuce e Pipere dove le fiamme hanno minacciato per alcune ore diverse case di abitazione. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco e delle squadre di soccorso ha scongiurato ulteriori gravi conseguenze per gli abitanti locali.

Stando ai media, alle operazioni di spegnimento degli incendi partecipano unità aeree di Ungheria e Repubblica ceca. Diversi vasti incendi sono attivi anche in Macedonia del Nord, Croazia e Albania.

