Negoziati Russia-Ucraina: proposta data e luogo per incontro sul cessate il fuoco

Il capo delegazione russo per i negoziati con Kiev, Vladimir Medinsky, ha confermato di aver avuto un colloquio telefonico con quello ucraino, il ministro della Difesa Rustam Umerov, durante la quale ha proposto "una data e un luogo precisi" per un nuovo incontro e lo scambio dei rispettivi memorandum. "Lì, proprio sul posto, siamo pronti ad avviare una discussione sostanziale su ciascuno dei punti di un accordo per un futuro cessate il fuoco", ha aggiunto Medinsky, citato da Ria Novosti. Il negoziatore ha sottolineato che è stato lui a telefonare a Umerov, e non viceversa, come affermato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.