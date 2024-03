Negato a Trump rinvio del pagamento di 83 milioni a Carroll

Un giudice federale ha respinto la richiesta di Donald Trump di ritardare i termini di pagamento degli 83 milioni di dollari che e' stato condannato a pagare come risarcimento alla scrittrice Jean Carroll in un processo per diffamazione, per aver negato nel 2019 - quando era presidente - un'aggressione sessuale di quasi 30 anni fa in un lussuoso grande magazzino della Grande Mela. La difesa del legale aveva chiesto un rinvio sostenendo che in appello la sanzione potrebbe essere ridotta o cancellata.