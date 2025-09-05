Giovedì 4 Settembre 2025

L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Ultima oraNbc, Biden operato per un tumore alla pelle
5 set 2025
Nbc, Biden operato per un tumore alla pelle

Joe Biden è stato di recente sottoposto a un intervento chirurgico per un tumore alla pelle. Lo riporta NBC, sottolineando che l'ex presidente Usa sta recuperando bene. Non è chiaro quando Biden sia stato operato: lo scorso mese è stato visto con un taglio visibile sulla testa coperto da un cerotto. Biden aveva rimosso delle cellule della pelle cancerogene anche durante la sua presidenza. Di recente all'ex presidente è stato diagnosticato un tumore alla prostata.

