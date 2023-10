Navicella Ocean Viking diretta a Ravenna, 29 migranti, di cui 9 minori

I migranti a bordo della nave 'Ocean Viking' attesi nel weekend a Ravenna sono 23 di nazionalità siriana, tre del Sudan del Nord e tre del Bangladesh; nove sono minori non accompagnati, tutti Siriani, di cui due fratelli, tra gli adulti solo due fratelli e nessun altro gruppo familiare. La riunione di coordinamento presieduta dal prefetto Castrese De Rosa si è tenuta presso la Prefettura di Ravenna. Tenuto conto della presenza di una nave da crociera che sarà ormeggiata al Terminal di Porto Corsini durante il fine settimana, le operazioni di sbarco si effettueranno quasi certamente a 'Fabbrica Vecchia', per non intralciare l'attività del Terminal, come ha spiegato la Prefettura. Una volta completato lo sbarco, i migranti saranno trasportati con bus della Croce Rossa al Centro prenotazioni dell'Asl (Cup), dove saranno effettuate tutte le visite sanitarie speditive e gli adempimenti di polizia. Tutti, compresi i minori, rimarranno nei centri di accoglienza straordinari della provincia di Ravenna.