Pierfrancesco De Robertis
3 set 2025

Nave Ong sbarca a Lampedusa, migranti 'sette dispersi'
3 set 2025
Caduti in mare da gommone, soccorsi da nave Aurora Sar

La nave ong Aurora Sar, con a bordo 41 persone, tra eritrei, etiopi, malesi e sudanesi soccorsi nel canale di Sicilia, è sbarcata a Lampedusa, destinazione assegnata per garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia delle persone a bordo.

I migranti hanno raccontato che sette loro compagni di viaggio, a causa del mare agitato, sono caduti in acqua e non è stato possibile aiutarli a risalire sul gommone. Secondo le testimonianze raccolte, due sono finiti in mare la prima notte e cinque quella successiva.

La traversata era iniziata nella tarda serata del 27 agosto da Zuara in Libia, dopo aver pagato 800 euro a testa. Un migrante diabetico è stato portato al poliambulatorio per accertamenti.

