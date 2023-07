Nave e aerei da guerra Usa contro sequestro navi nel Golfo

Gli Stati Uniti stanno schierando un cacciatorpediniere e aerei da guerra F-35 e F-16 in Medio Oriente per dissuadere l'Iran dal sequestrare navi nel Golfo: lo ha annunciato il Pentagono. La mossa arriva dopo che la Marina iraniana ha tentato di sequestrare due navi mercantili nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman all'inizio di questo mese, in un caso con l'apertura del fuoco contro uno dei vascelli.