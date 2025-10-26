Nave da guerra Usa davanti a coste Venezuela

Una nave lanciamissili statunitense è arrivata a Trinidad e Tobago, il piccolo arcipelago situato a circa dieci chilometri dalle coste del Venezuela. Lo hanno constatato giornalisti sul posto. La nave era visibile stamani al largo della capitale Port of Spain.

L'arrivo della Uss Gravely, insieme a un'unità di marines, avviene ufficialmente per esercitazioni con l'esercito di Trinidad, ma nel contesto delle crescenti tensioni tra Usa e Venezuela, con Caracas che accusa di Washington - impegnata in una campagna militare contro i narco - di "preparare una guerra". (ANSA-AFP).