Naufragio in Yemen, sale a 68 il bilancio dei migranti morti

E' salito a circa 70 il bilancio dei migranti morti ieri nel naufragio dell'imbarcazione sulla quale si trovavano al largo delle coste dello Yemen a causa del maltempo, riporta la Bbc.

L'imbarcazione, che trasportava circa 150 persone, si è rovesciata davanti alle coste della provincia di Abyan, nel sud del Paese: finora sono stati recuperati 68 corpi, ha detto all'emittente britannica il responsabile per lo Yemen dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim), aggiungendo che 12 persone sono state tratte in salvo e decine sono ancora disperse.

Secondo l'Oim la maggior parte delle vittime era di nazionalità etiope.