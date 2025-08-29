Naufragio in Mauritania, morti accertati salgono a 69

Venerdì 29 Agosto 2025

Ultima oraNaufragio in Mauritania, morti accertati salgono a 69
29 ago 2025
Almeno 69 corpi sono stati recuperati e decine di persone risultano ancora disperse, a più di 48 ore dal naufragio di un'imbarcazione con a bordo migranti al largo delle coste della Mauritania, secondo un nuovo rapporto della guardia costiera mauritana diffuso all'Afp. Un precedente rapporto indicava 49 morti e circa 100 dispersi nel naufragio, avvenuto circa 80 km a nord della capitale, Nouakchott. "Il numero di corpi recuperati ha raggiunto quota 69", ha dichiarato la guardia costiera mauritana, che in precedenza aveva riferito che l'imbarcazione trasportava 160 persone e che 17 sopravvissuti erano stati tratti in salvo.

