27 ott 2025
Naufragio al largo di Lesbo in Grecia, 4 migranti morti

Si cercano dispersi, 7 in salvo. Soccorsi ostacolati dal vento

Quattro migranti sono morti a seguito del naufragio dell'imbarcazione su cui viaggiavano a largo dell'isola greca di Lesbo, nell'Egeo settentrionale. Lo riporta l'emittente statale Ert. La guardia costiera ha recuperato i corpi delle vittime e soccorso 7 persone. Attualmente è impegnata nelle ricerca di possibili dispersi. Non è chiaro ancora quanti migranti fossero a bordo dell'imbarcazione, naufragata nelle prime ore di questa mattina. Le persone tratte in salvo sono sudanesi. I forti venti che imperversano sulla zona stanno rendendo difficili le operazioni di soccorso.

