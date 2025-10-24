Venerdì 24 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione
24 ott 2025
Naufragio al largo della Turchia, morti 14 migranti

La loro imbarcazione si è rovesciata in mare, salvati altri due

Quattordici migranti hanno perso la vita dopo che l'imbarcazione sulla quale stavano viaggiando si è rovesciata a largo della costa di Bodrum, località della Turchia sul mare Egeo che si affaccia sull'isola greca di Kos. Lo riportano i media locali, aggiungendo che la guardia costiera di Ankara è riuscita a mettere in salvo due tra i migranti che si trovavano nell'imbarcazione, che si è rovesciata poco dopo essere partita dalla costa turca. La segnalazione alla Guardia costiera è arrivata dopo che uno dei migranti, un cittadino afghano, è riuscito a raggiungere a nuoto la riva e ha avvertito le autorità.

