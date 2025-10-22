Naufragio al largo della Tunisia, 40 morti, 30 soccorsi

Mercoledì 22 Ottobre 2025

Al largo di Mahdia, aperta indagine

Quaranta migranti subsahariani, inclusi alcuni neonati, sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia, in Tunisia. Lo rende noto la radio locale Mosaique citando il portavoce del tribunale di Mahdia, Walid Chatrbi, secondo cui altri 30 migranti sono stati salvati dalle unità della guardia costiera. La Procura della Repubblica ha aperto un'indagine sulla tragedia.

