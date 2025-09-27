Venerdì 26 Settembre 2025

Bruno Vespa
Flotilla, cercano l’incidente
Ultima ora
Nato, 'Mosca sconsiderata, la risposta si rafforzerà'
27 set 2025
27 set 2025
Cavo Dragone: 'Solidarietà a Paesi colpiti da incursioni droni'

"Diversi alleati, tra cui Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia e Romania, hanno subito violazioni dello spazio aereo da parte della Russia. Questi atti sono un'escalation, sono sconsiderati e mettono in pericolo vite umane. E la Russia ne ha la piena responsabilità. Esprimo piena e inequivocabile solidarietà a tutti gli alleati il cui spazio aereo è stato violato. La risposta dell'Alleanza è stata vigorosa e continuerà a rafforzarsi". Lo ha detto l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, alla riunione dei capi di Stato maggiore della Difesa degli Alleati a Riga.

