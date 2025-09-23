Domenica 21 Settembre 2025
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Nato, 'Mosca fermi le violazioni, sono un'escalation'
23 set 2025
'Impiegheremo tutti i mezzi, militari e non, per difenderci'

"La Russia è pienamente responsabile di queste azioni, che costituiscono un'escalation, rischiano di portare a valutazioni errate e mettono in pericolo vite umane: devono cessare". Lo afferma la Nato dopo il Consiglio Atlantico, convenuto sotto l'articolo 4 su richiesta dell'Estonia in seguito all'incursione venerdì scorso dei Mig russi. "La Russia non deve avere alcun dubbio: la Nato e gli Alleati impiegheranno, in conformità con il diritto internazionale, tutti gli strumenti militari e non militari necessari per difendersi e scoraggiare tutte le minacce provenienti da ogni direzione".

RussiaNato