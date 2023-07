Nato: Erdogan, la Svezia deve mantenere i patti

La Turchia si aspetta che la Svezia rispetti le condizioni poste per dare il via libera all'ingresso nella Nato, ovvero il distanziamento da gruppi terroristi e l'estradizione di alcuni sospetti militanti. "Ci aspettiamo che vengano rispettate le promesse fatte al nostro Paese a Madrid", ha detto il presidente Recep Tayyip Erdogan in riferimento al memorandum a tre con Stoccolma ed Helsinki dello scorso anno. "Come può uno Stato che non prende le distanze dalle organizzazioni terroristiche dare un contributo alla Nato?", si è chiesto polemicamente. Aggiungendo che al vertice di Vilnius "prenderà la decisione migliore, qualunque essa sia".