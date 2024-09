Nations League: Israele-Italia 1-2

Un'Italia giovane e concreta supera Israele (2-1) bissando la bella vittoria a Parigi contro la Francia, nella seconda giornata della fase a gironi della Nations League. Sul campo neutro di Budapest del 'Bozsik Stadion', di fronte a non più di 2.000 spettatori, tra i quali anche il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, gli azzurri di Spalletti, con cinque nuovi innesti rispetto al match del Parco dei Principi, partono piano per scatenarsi nel finale del primo tempo quando trovano il vantaggio sull'asse interista Di Marco-Frattesi, con l'ex Sassuolo ancora in gol come nel trionfo in terra transalpina. Nella ripresa la Nazionale chiude la pratica raddoppiando con Kean e sfiorando il 3-0. Poco prima del fischio finale arriva il gol di Abu Fani che accorcia le distanze ma non incide sulla convincente prestazione azzurra. Un'altra vittoria per l'Italia che sa di conferma e le permette di fare un importante passo in avanti verso le Finals di Nations League con l'obiettivo di ipotecare un posto tra le teste di serie al sorteggio per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Nell'altra partita del Gruppo 2 la Francia batte il Belgio lasciando Tonali compagni da soli in testa alla classifica a quota sei punti.