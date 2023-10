Nasrin Sotoudeh 'picchiata e arrestata al funerale di Armita'

L'avvocata e attivista per i diritti umani Nasrin Sotoudeh è stata duramente picchiata e arrestata, durante la cerimonia di sepoltura di Armita Geravand, la ragazza morta sabato, un mese dopo essere stata aggredita da una guardia della metropolitana perché non indossava il velo. Lo ha detto il marito di Soutoudeh, Reza Khandan, sui suoi account sui social media, aggiungendo di non avere informazioni da sua moglie dopo l'arresto. Attivisti hanno riferito che circa 15 attivisti e parenti di Geravand sono stati picchiati violentemente e poi arrestati domenica.