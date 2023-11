Nasrallah, "Pronti al sacrificio, a dare tutto"

"Il nostro dovere è dare tutto, credere in questa chiamata, siamo pronti al sacrificio, a dare tutto". Così ha dichiarato il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, durante il suo discorso. Le vittime di Gaza sono "tutti martiri, che si stanno muovendo verso un altro mondo enunciato dai profeti, ora sono lì dove non ci sono dittature e non ci sono sionisti", ha aggiunto il leader di Hezbollah. Egli ha anche ricordato che la sofferenza del popolo palestinese in questi decenni è stata grande, soprattutto ora che "in Israele c'è un governo di destra che sta violando i diritti umani".