Nasrallah, Israele senza limiti morali, crimini di guerra

Secondo il leader di Hezbollah Hasan Nasrallah, nella sua seconda dichiarazione pubblica trasmessa in diretta TV dall'inizio della guerra in Medio Oriente, l'offensiva israeliana contro la popolazione di Gaza, compresi bambini, donne e anziani, dimostra che non c'è più differenza tra ciò che è lecito e ciò che è illecito, e che il nemico israeliano è pronto a vendicarsi senza limiti morali, legali o umanitari. "Tutti questi crimini di guerra e questa ferocia contro Gaza, un'enclave sotto assedio, giorno e notte... non ci sono più limiti", ha aggiunto. "Il nemico ha mostrato la sua vera natura". Nasrallah ha poi sottolineato che uno degli obiettivi principali del nemico israeliano va oltre la vendetta: vogliono sottomettere i palestinesi, i libanesi e tutte le popolazioni della regione.