"Il nemico israeliano ha preso di mira migliaia di cercapersone e ha così violato tutte le leggi... ha superato tutte le linee rosse". Lo ha detto il leader degli Hezbollah libanesi, Hassan Nasrallah, nel suo discorso televisivo. "Il numero di combattenti con lesioni agli occhi è elevato e c'è pressione sugli ospedali, che stanno facendo un grande sforzo". "Alcuni nostri feriti sono stati trasportati per le cure in Siria o in Iran".