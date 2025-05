Nasce Starbase in Texas: la città di SpaceX e Elon Musk

Nasce in Texas il comune di Starbase, che qualcuno ha già ribattezzato Musk city perché è la sede della base di lancio di SpaceX e gran parte dei 283 elettori sono dipendenti di questa società. I residenti hanno votato a favore dell'incorporazione di un appezzamento di terreno noto come Boca Chica Village in un nuovo comune chiamato Starbase, che si estende su circa 3,9 km quadrati. La creazione di un nuovo comune istituisce un governo locale con un sindaco e due commissari che avranno poteri su pianificazione, tassazione e altre questioni locali.

Il primo sindaco di Starbase sarà Bobby Peden, vicepresidente di SpaceX che, insieme ad altri due residenti locali che cercano di ricoprire il ruolo di commissario, si è candidato senza opposizione. Starbase sarà una città di Tipo C, una categoria di municipalità con meno di 5.000 abitanti e una designazione che, tra le altre cose, consentirà ai funzionari di imporre un'imposta sulla proprietà fino all'1,5%, secondo la Texas Municipal League. La nascita del nuovo comune favorirà le attività di Musk: un disegno di legge attualmente in fase di approvazione al parlamento del Texas potrebbe dare ai dirigenti locali la possibilità di chiudere un'autostrada locale e limitare l'accesso alla vicina spiaggia di Boca Chica e al Boca Chica State Park durante i lanci di razzi e altre attività aziendali.

I gruppi ambientalisti hanno criticato l'impatto di SpaceX sulla fauna selvatica circostante e affermano che l'azienda ha aumentato l'inquinamento luminoso e disseminato l'area di detriti provenienti dai lanci di razzi. Nel 2024 l'azienda è stata multata di quasi 150.000 dollari dall'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti e dalla Commissione per la qualità ambientale del Texas per lo scarico di acque reflue.

"Starbase è iniziata con una pala": Elon Musk ha commentato così su X il voto che ha trasformato Starbase in una città, postando una foto che lo ritrae mentre scava con una vanga insieme ad altre due persone per fondare il quartier generale della sua SpaceX. Il miliardario ha inoltre condiviso un altro post: "La gente di Boca Chica ha votato! Starbase è ora ufficialmente una città. Starbaxe, Tx".