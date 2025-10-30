Nasce comitato sul no alla riforma, ddl Nordio non risolve

"Il disegno di legge Nordio inciderà sul rapporto tra politica e magistratura previsto dai costituenti, senza al contempo risolvere nessuno dei temi che sta a cuore ai cittadini, a partire dall'eccessiva lunghezza dei processi". Lo afferma il comitato "a difesa della Costituzione" e per il no al referendum sulla riforma della Giustizia. Il comitato 'Giusto dire no' "parteciperà alla campagna referendaria per spiegare ai cittadini le ragioni per cui la riforma non comporterà alcun miglioramento della giustizia e ribadire che indipendenza e autonomia della magistratura sono valori fondanti della nostra Repubblica a tutela di tutti".