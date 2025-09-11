Giovedì 11 Settembre 2025

11 set 2025
Nasa, su Marte potenziale impronta di vita microbica

Il pianeta forse è stato abitabile più a lungo del previsto

Quella scoperta dal rover Perseverance su Marte potrebbe essere una "potenziale impronta di vita microbica", anche se serviranno ulteriori studi per accertare che sia realmente frutto di processi biologici generati da forme di vita passata. Lo affermano gli esperti della Nasa durante la conferenza stampa indetta in concomitanza con la pubblicazione dello studio del campione marziano su Nature.

La scoperta riguarda alcune delle rocce sedimentarie più giovani mai studiate dalla missione, dunque Marte potrebbe essere stato abitabile per un periodo più lungo di quanto si pensasse.

