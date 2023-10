Napoli vince a Berlino, gol di Raspadori

Il Napoli ha espugnato il campo dell'Union Berlino con un gol di Raspadori al 19' del secondo tempo. Ma gran parte del merito va a Kvartskhelia che ha fornito l'assist con una bella azione sulla linea di fondo. Nel gruppo C della Champions League dopo tre turni il Real Madrid è a punteggio pieno grazie al successo in casa del Braga (1-2), il Napoli è secondo con 6. Seguono il Braga a 3 ed i berlinesi ancora a zero.