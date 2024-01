Napoli trionfa 3-0 contro la Fiorentina nella Supercoppa e si qualifica per la finale.

Il Napoli vince 3-0 contro la Fiorentina e si qualifica per la finale della Supercoppa in corso a Riad. Lunedì affronterà la squadra vincente tra Lazio e Inter. La partita si sblocca nel primo tempo grazie a Simeone, che al 23' sfrutta un preciso passaggio di Juan Jesus e segna contro Terracciano. Verso la fine del primo tempo, i viola hanno l'opportunità di pareggiare, ma Ikoné fallisce il rigore dell'1-1 sparando sopra la traversa difesa da Gollini. Nel secondo tempo, il Napoli controlla la partita. La Fiorentina cerca di spingere, ma viene punita da una doppietta di Zerbin, subentrato a Mazzocchi: l'esterno segna prima al 39' del secondo tempo sfruttando un cross di Di Lorenzo sul secondo palo, eludendo il controllo di Parisi. Il 3-0 definitivo arriva due minuti dopo grazie a una sua corsa sulla parte destra, che conclude con un passaggio forte e preciso su cui Terracciano non può fare nulla. La squadra di Mazzarri affronterà lunedì la squadra vincente dell'altra semifinale tra Inter e Lazio.