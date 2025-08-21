Nagel, 'opportunità mancata, soci in conflitto di interesse'

Domenica 17 Agosto 2025

La paura di (stra)vincere

Giorgio Caccamo
21 ago 2025
'Rimaniamo concentrati sul piano'

"Un'opportunità mancata per effetto del voto espresso, in particolare, da azionisti che, anche nell'attività di engagement, hanno manifestato un evidente conflitto di interesse, anteponendo quello relativo ad altre situazioni/asset italiani a quello di azionisti di Mediobanca". Così l'ad di Mediobanca Alberto Nagel ha commentato l'esito dell'assemblea che ha bocciato l'ops su Banca Generali con l'astensione del 32% del capitale. "Continueremo ad essere concentrati sull'esecuzione del nostro Piano 'One Brand - One Culture' convinti della superiore generazione di valore rispetto all'alternativa rappresentata dall'offerta di Mps", ha aggiunto.

© Riproduzione riservata