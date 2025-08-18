Lunedì 18 Agosto 2025

La Ue allargata si gioca il futuro

Gabriele Canè
La Ue allargata si gioca il futuro
Ultima oraMyanmar, 'le elezioni inizieranno il 28 dicembre'
18 ago 2025
Myanmar, 'le elezioni inizieranno il 28 dicembre'

'Saranno democratiche e multipartitiche'

La giunta militare al potere in Myanmar ha annunciato oggi che le elezioni nel Paese inizieranno il 28 dicembre, dando il via ad un voto graduale boicottato dai gruppi di opposizione e criticato dagli osservatori internazionali.

"La prima fase delle elezioni generali democratiche multipartitiche per ciascun Parlamento inizierà domenica 28 dicembre 2025", ha dichiarato la Commissione elettorale dell'Unione in un comunicato. "Le date delle fasi successive saranno annunciate in seguito", ha aggiunto.

