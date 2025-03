Mute Egede: "Riunione d'emergenza per respingere l'annessione di Trump alla Groenlandia"

"Adesso basta": il primo ministro uscente groenlandese Mute Egede ha annunciato in serata che riunirà i leader dei partiti "il prima possibile" in reazione alle parole di Donald Trump che ha ribadito il desiderio di annettere l'isola artica. "Questa volta dobbiamo rafforzare il nostro rifiuto delle parole di Trump. Non dobbiamo continuare a mancare di rispetto a noi stessi", ha scritto su Facebook Egede, che continua a guidare il territorio ad interim in attesa della formazione di un nuovo governo dopo la sua sconfitta alle elezioni legislative di martedì.