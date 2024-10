Musumeci, il dissesto idrogeologico è di competenza statale

Il 27 settembre il ministro Nello Musumeci scriveva al collega di governo Roberto Calderoli dando parere favorevole sull'applicazione dell'autonomia in tema di Protezione civile per quanto riguarda cinque punti ma anche rappresentando i settori più critici necessari di approfondimento. Si parla soprattutto del dissesto idrogeologico che non potrebbe essere delegato alle Regioni, considerato che la legge prevede che la tutela dell'ambiente "è di competenza statale". Nella lettera di Musumeci a Calderoli si chiede poi "l'approfondimento per alcune richieste che potrebbero presentare profili di illegittimità costituzionale".