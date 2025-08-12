Musk contro Apple, favorirebbe OpenAI su iPhone

Elon Musk ha accusato Apple di favorire OpenAI all'interno del suo App Store. Secondo il manager, il colosso americano impedisce a tutte le altre aziende, esclusa OpenAI, di raggiungere le prime posizioni nelle classifiche del negozio digitale di iPhone e iPad.

"Apple si sta comportando in modo tale da rendere impossibile per qualsiasi azienda di intelligenza artificiale, a parte OpenAI, raggiungere il primo posto nell'App Store", ha scritto stamane sul social X, "il che costituisce un'inequivocabile violazione delle norme Antitrust. xAI intraprenderà immediatamente un'azione legale". Il fondatore di xAI, che sviluppa il chatbot Grok, e proprietario di X, ha sollevato il dubbio che Apple stia attuando una politica di favoritismo, non mettendo in evidenza i prodotti dei concorrenti.

Proprio su X, il ceo di OpenAI, Sam Altman, ha scritto "si tratta di un'affermazione notevole, considerando ciò che ho sentito dire di Elon che manipola X a vantaggio suo e delle sue aziende, danneggiando i concorrenti e le persone che non gli piacciono".

La rivalità tra Musk e Altman è di lunga data, e risale ai tempi della loro co-fondazione di OpenAI, prima della successiva separazione. Attualmente, ChatGpt di OpenAI è l'app gratuita per iPhone più scaricata negli Stati Uniti, mentre Grok è al quinto posto.