Musk contro Apple e OpenAI, sistema anticoncorrenziale

Elon Musk fa causa a OpenAI e Apple accusandole di aver creato un sistema anticoncorrenziale. Il miliardario afferma che le due società hanno "colluso" per mantenere il loro monopolio negli smartphone e sui mercati dell'intelligenza artificiale generativa, ostacolando la concorrenza di altri produttori di chatbot. L'azione legale è un nuovo capitolo nell'aspra lotta per l'Ia in corso fra i colossi americani e arriva in attesa della trimestrale di Nvidia che sarà diffusa mercoledì e che è considerata come il termometro per la febbre per l'Ia.