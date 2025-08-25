Lunedì 25 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Il rompicapo del centrodestra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maltempo uragano ErinSinner Us OpenGiornalisti uccisi GazaUcraina RussiaPensioni oggiVanessa Zeneli
Acquista il giornale
Ultima oraMusk contro Apple e OpenAI, sistema anticoncorrenziale
25 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Musk contro Apple e OpenAI, sistema anticoncorrenziale

Musk contro Apple e OpenAI, sistema anticoncorrenziale

'Hanno colluso' per il loro monopolio su smartphone e IA

'Hanno colluso' per il loro monopolio su smartphone e IA

'Hanno colluso' per il loro monopolio su smartphone e IA

Elon Musk fa causa a OpenAI e Apple accusandole di aver creato un sistema anticoncorrenziale. Il miliardario afferma che le due società hanno "colluso" per mantenere il loro monopolio negli smartphone e sui mercati dell'intelligenza artificiale generativa, ostacolando la concorrenza di altri produttori di chatbot. L'azione legale è un nuovo capitolo nell'aspra lotta per l'Ia in corso fra i colossi americani e arriva in attesa della trimestrale di Nvidia che sarà diffusa mercoledì e che è considerata come il termometro per la febbre per l'Ia.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Elon MuskOpenAI