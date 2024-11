Musk cerca persone con alto IQ per lavorare gratis a tagli spesa

Elon Musk e Vivek Ramaswamy stanno chiedendo agli americani che sono "rivoluzionari a favore di un governo di piccole dimensioni con un quoziente di intelligenza elevato" e disposti a lavorare più di 80 ore a settimana di unirsi al loro nuovo Dipartimento per l'efficienza governativa, senza stipendio. "Non abbiamo bisogno di più generatori di idee part-time. Abbiamo bisogno di rivoluzionari a favore del governo di piccole dimensioni con un QI super elevato disposti a lavorare più di 80 ore a settimana per un taglio dei costi poco affascinante", si legge in un post su X. "Se sei tu, invia un messaggio privato a questo account con il tuo curriculum. Elon e Vivek esamineranno l'1% dei candidati migliori", prosegue. In un post separato, Musk ha commentato: "In effetti, questo sarà un lavoro noioso, creerà un sacco di nemici e il compenso è pari a zero. Che grande affare!", ha scritto con un'emoji che ride.