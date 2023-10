Museo Shoah Roma, 'bandiera pace? Pensiamo agli ostaggi'

"Penso che in questo momento sia un segnale non positivo esporre la bandiera della pace in quel modo. Noi siamo assolutamente convinti che la pace sia la meta e il desiderio di tutti, perché la mancanza di pace si riflette sia sui nemici che in casa propria dove c'è una sofferenza incredibile. Forse in questo momento andrebbe dato un segnale più forte, magari per il rilascio degli ostaggi, per esempio". Cosi il presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma Mario Venezia, a margine di una conferenza stampa al Portico d'Ottavia a Roma, commentando la scelta del Campidoglio di esporre sia la bandiera israeliana che quella della pace.