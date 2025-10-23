Muore a 93 anni Tejero, tentò golpe in Spagna nel 1981

Mercoledì 22 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
23 ott 2025
Si è spento nella sua casa di Valencia

Il tenente colonnello Antonio Tejero, condannato per il golpe del 23 febbraio 1981 nelle Cortes di Spagna, è morto all'età di 93 anni nella sua casa di Valencia. Lo segnalano fonti vicine alla famiglia citate dai media iberici, fra i quali El Mundo. Tejero guidò il tentato colpo di Stato che vide protagonista la Guardia civile spagnola, con l'irruzione in Parlamento, a colpi di armi da fuoco, mentre i deputati cercavano riparo rifugiandosi sotto i banchi della Camera.

