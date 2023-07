Mundys-Acs Group, nuovo accordo di collaborazione per Abertis

Mundys e Acs Group annunciano un nuovo accordo di collaborazione strategica per Abertis con l'obiettivo di rafforzare la leadership della compagnia nelle concessioni di infrastrutture di trasporto. "Entrambe le società si impegnano - si legge in una nota - a sostenere un piano di investimenti per espandere il portafoglio di asset in gestione e supportare la crescita e la creazione di valore di Abertis". L'accordo prevede un nuovo schema di governance, in base al quale entrambi i partner potranno nominare lo stesso numero di rappresentanti del board, oltre ai vertici aziendali. Di conseguenza, Mundys continuerà a nominare il ceo e il segretario del consiglio di amministrazione, mentre Acs nominerà il presidente e il cfo. Nell'ambito dell'accordo, entrambi i partner hanno deciso di trasferire ad Abertis la quota del 56% detenuta dal gruppo Acs nell'autostrada SH288 di Houston, operazione soggetta alle corrispondenti autorizzazioni governative. "Insieme ai nostri partner di Acs, abbiamo posto le basi per costruire lo sviluppo futuro di Abertis, mettendo la società nelle condizioni di ampliare in modo significativo il proprio perimetro e cogliendo le opportunità più interessanti presenti sul mercato", afferma il vicepresidente di Mundys e presidente di Edizione, Alessandro Benetton. Come azionisti, continua Benetton, "ci impegneremo in modo paritario per supportare il management di Abertis nella realizzazione di questo progetto, dotando Abertis delle risorse necessarie per avviare questa nuova stagione di crescita. Vogliamo uno sviluppo che faccia leva sulla crescita sostenibile, sul know-how industriale e sull'innovazione".