Multe e telefonate moleste, le novità di novembre

Novità per i consumatori a novembre, con alcune scadenze che attendono i cittadini e che potrebbero rivoluzionare la vita quotidiana. Lo ricorda il Codacons, che passa in rassegna alcune date fondamentali e analizza le conseguenze per le famiglie.

L'appuntamento più atteso è senza dubbio quello del 19 novembre, quando entrerà in vigore lo stop al telemarketing per le finte chiamate nazionali da numero mobile. Uno step che segue quello dello scorso 19 agosto, quando è scattata una prima stretta normativa con l'entrata in vigore di una delibera dell'Agcom che ha bloccato in automatico le chiamate provenienti dai finti numeri fissi italiani, lasciando scoperti i numeri mobili cellulari da cui arriva la maggior parte delle chiamate indesiderate.

Altro appuntamento fondamentale per i cittadini è quello del 30 novembre, data che potrebbe portare allo spegnimento di molti autovelox in tutta Italia.

Ma le novità riguardano anche chi si sposta in aereo: a partire dal prossimo 12 novembre i passeggeri Ryanair dovranno dire addio alla carta di imbarco stampata, e potranno imbarcarsi solo con la carta di imbarco digitale scaricata sul proprio smartphone: chi non si adegua pagherà una sanzione da 55 euro a titolo di "tassa check-in" in aeroporto.