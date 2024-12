Mujica riceve le massime onorificenze di Brasile e Colombia

L'89enne ex presidente dell'Uruguay, José "Pepe" Mujica, ha ricevuto le massime onorificenze di Colombia e Brasile, rispettivamente la Croce di Boyacá e la Croce del Sud, da Gustavo Petro e Luiz Inácio Lula da Silva, entrambi in Uruguay. I presidenti di Colombia e Brasile hanno decorato Mujica, accompagnato da sua moglie, l'80enne Lucía Topolansky e convalescente da un cancro all'esofago, nel giardino della sua umile casa alla periferia di Montevideo, la capitale uruguaiana. È un riconoscimento per "la sua instancabile lotta", ha scritto Lula su X. "Un esempio per tutti noi", ha aggiunto postando un video del momento in cui ha messo la Croce del Sud al collo di Mujica, mentre lo abbracciava e baciava visibilmente commosso. "Non sono un uomo di premi né di medaglie. Sono un uomo del popolo, che ha fatto quello che ha potuto con il suo popolo e nient'altro", ha detto Mujica.