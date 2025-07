Muhammad si conferma il nome più popolare fra i bebè in Gb

E' Muhammad per il secondo anno di fila il nome più popolare fra i neonati maschietti venuti alla luce in Inghilterra e Galles, nazioni che insieme rappresentano circa il 90% della popolazione dell'intero Regno Unito. Lo certificano i dati demografici dell'Office for National Statistics (Ons) riferiti al 2024.

Muhammad risulta essere il nome dato dai genitori a oltre 5000 bebè nati in quei 12 mesi, davanti a poco più di 3000 Noah. Seguono i più tradizionali nomi anglosassoni Oliver e Arthur, che precedono Leo e George. Il primato del nome del profeta dell'Islam si rafforza ulteriormente se si considerano in aggiunta le grafie - meno usate in inglese - di Mohammed (indicata per altri 1761 neonati) e Mohammad (poco meno di mille).

Fra le femminucce invece resta prima, a quota 3000 circa, Olivia, seguita a breve distanza da Amelia, Lily, Isla, Ivy, Florence, Freya e Poppy.

L'Ons indica poi come new entries nella top 100 i nomi femminili di Eloise, Nora, Myla, Rosa, Athena, Sara o Zoe e maschili di Austin, Nathan, Vinnie e Yahya.

Il nome Muhammad - salito al secondo posto nel 2022 e al primo dal 2023 - testimonia una tendenza alla crescita demografica più elevata della media fra le famiglie britanniche di radici musulmane. In totale - migranti recenti a parte - i cittadini del Regno d'origine musulmana ammontano comunque secondo le ultime stime a non più del 7% della popolazione totale dell'isola, pari a circa 4 milioni di persone: in crescita graduale, ma lontanissimi da ogni prospettiva di diventare maggioritari in un futuro prevedibile, a dispetto di certe teorie cospirazioniste sullo spettro di una cosiddetta "Eurabia".